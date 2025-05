O presidente da AMUNORPI (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, prefeito de Jaboti Regis Willian Rodrigues Siqueira e o Presidente do CISNORPI (consórcio de saúde), prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, estiveram no Ministério Público (1ª Promotoria de Justiça) ”formalizar a entrega de documentos que comprovam a grave situação e os descasos nos atendimentos da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho”.

O promotor Bruno Fernandes Ferreira foi quem recebeu.

A ação representa um importante passo em defesa da saúde pública e da população de toda a região atendida pela instituição.

O objetivo é garantir que providências urgentes sejam tomadas para assegurar atendimento digno e de qualidade aos pacientes.

A AMUNORPI segue firme no compromisso de lutar pelos direitos da população regional.