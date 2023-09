Ator André Santi se apresenta em outubro na “Casa da Cultura”

Show de Stand Up Comedy

Ideia Adesivos apresenta Show de Stand Up Comedy com André Santi. Será no dia 07 de outubro, sábado, às 20 horas na Casa da Cultura em Santo Antônio da Platina.

Além de comediante, também é músico e ator, sendo que trabalha com Stand Up desde 2009, e já participou de programas grandes de rádio e TV, bem como integrou por um ano o elenco do “Programa Pânico”, na Rádio Jovem Pan.

Para adquirir ingressos, entrar em contato com:

– @ideiaadesivossap

– Diego (Alemão): https://wa.me/qr/EAYS3LFVKPVAA1 – 43 99977.0580

Ingressos pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/stand-up-com-andre-santi/2138548

INGRESSOS LIMITADOS!