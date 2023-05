Angra Doce: Projeto escolhe 14 empresas

Comitê composto por Bruno Assami e Laura Cruz, da Unibes Cultural; Ana Paula Vilela e Eduardo Pedote, da Bemtevi; e Paula Ebeling, da CTG Brasil, selecionou 14 projetos nas áreas de cultura, empreendedorismo, patrimônio, sustentabilidade e turismo. Dez projetos de cidades paulistas (Itaporanga , Ourinhos e Piraju) e quatro paranaenses (um de Jacarezinho e três de Ribeirão Claro) . Piraju foi o município com mais projetos selecionados – sete, no total.

É uma iniciativa da Unibes Cultural, em parceria com a empresa Bemtevi e patrocínio incentivado da CTG Brasil, uma das líderes em geração de energia limpa no País e concessionária de oito usinas hidrelétricas no rio Paranapanema.

Valorizar o patrimônio cultural e entendê-lo como relevante para desenvolver o turismo regional e como potencial agregador na geração de renda. Estes são os objetivos do projeto “Patrimônio Cultural é Turismo”, que selecionou 14 empresas da região de Angra Doce, localizada na divisa entre os estados do Paraná e de São Paulo, para receber uma consultoria especializada em plano de negócios.

E também Jacarezinho, Carlópolis, Ribeirão Claro, Salto do Itararé e Siqueira Campos, do Norte Pioneiro.

Até novembro, os empreendedores sociais dos 14 projetos serão submetidos a uma consultoria especializada em plano de negócios, conduzida pela empresa Bemtevi. Chamada de “Jornada”, a consultoria inclui palestras, workshops e mentorias.

“Estamos bem otimistas com o impacto positivo que o projeto pode trazer para as comunidades que vivem ou dependem economicamente de Angra Doce, pois, ao mesmo tempo em que ele capacita, fomenta negócios e gera renda, atrela isso à preservação ambiental, à conservação do patrimônio e à identidade social e cultural. É uma ideia totalmente alinhada com nossa visão de desenvolvimento sustentável para as regiões onde estamos inseridos”, explica Salete da Hora, diretora de ESG & Marca da CTG Brasil.

O projeto contemplará também a identificação e registro dos patrimônios de Angra Doce, material que resultará em uma exposição fotográfica na Unibes Cultural, em novembro. Além disso, serão criados materiais educativos com foco nos multiplicadores (professores, ongs e profissionais do turismo), que serão os grandes transformadores da visão e percepção na comunidade.

Ciclo de painéis – Neste mês de maio, a Unibes Cultural, em parceria com a associação Cânions Paulistas, realizará um ciclo de painéis com objetivo de refletir e propor caminhos para a preservação e valorização do patrimônio cultural, com foco na região turística de Angra Doce. Composto de cinco painéis, todos on-line, abertos e gratuitos, o ciclo é mais uma importante etapa do projeto “Patrimônio Cultural é Turismo”.

O primeiro painel aconteceu no último dia 3, com o tema “Quais são as histórias que as águas nos contam?” Para assistir, basta acessar este link. A próxima live está marcada para o dia 10 de maio, a partir das 19h, sempre no canal do Youtube da Unibes Cultural. Para conferir a programação completa e todos os participantes, clique aqui.

Conheça os 14 projetos selecionados para o programa “Patrimônio Cultural é Turismo”

Cultura

Agita Cidade: Uma Vivência de Arte, Cultura e Cidadania (Piraju – SP)

Da Schmidt Skate House, busca reduzir as desigualdades sociais por meio de um mutirão de cidadania, que oferece serviços gratuitos à população, como atividades de lazer, educação, qualificação profissional, consultas médicas, documentação, esporte e cultura. O projeto está ligado a todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e são esses valores que se pretende trabalhar e desenvolver na região.

Lattari Mercado das Artes e Eventos (Piraju – SP)

De Lincoln Luiz Lattaria, atua na diversidade local e no incentivo à produção de arte, cultura e empreendedorismo. É um fomentador cultural, pois incentiva o desenvolvimento artístico regional e envolve artesanato, coreografia, arte, produção, dança e capacitação cultural.

Feira Musical e Artística de Piraju – FEMAPI (Piraju – SP)

De Thiago Luiz Mucha Damasio, é um concurso de músicas autorais, com várias categorias, que é concluído em um evento de entrada gratuita para a população, quando os participantes se apresentam. Em paralelo, uma exposição de obras de artistas locais, com arte de rua, artesanato, pinturas, fotografias, desenhos e outras manifestações artísticas.

Mostra de Dança Fire Dance (Piraju – SP)

Do Fire Bird Studio de Dança, tem atuação em questões de raça, etnia, gênero e social e abrange o púbico carente. A proposta principal é incentivar a difusão da dança na região e criar uma atmosfera de crescimento profissional para os professores.

Associação Cultural Soarte (Ourinhos – SP)

De Rubia Janete Rochetto, o projeto tem como proposta desenvolver atividades culturais como espetáculos, oficinas, exposições, debates e outras atividades ligadas à arte, cultura e sustentabilidade social.

Turismo

Cicloturismo Agrocultural – Roteiros que unem o Esporte, a Natureza, o Turismo, a Produção Rural e a Preservação do Meio Ambiente (Ribeirão Claro – PR)

De Marina Paschoal Pinto Lima, a ideia é realizar um circuito em que o praticante, além de pedalar, se aproxime do meio rural, observe a importância do equilíbrio ambiental, da produção e valorização da vida no campo. Pretende apoiar a agricultura familiar, a produção orgânica sustentável, a preservação de nascentes e o desenvolvimento turístico.

Tirolesa das Corredeiras (Piraju – SP)

Da Tirolesa Piraju Eireli, fomenta o entretenimento por meio do turismo, para gerar empregos e desenvolvimento regional. Em ideia futura, junto com outros empresários, pretende desenvolver um trabalho com crianças das escolas de bairros carentes, que incluirá descida na Tirolesa, transporte, lanche e passeio nos demais pontos turísticos e culturais da cidade.

Estância Pedra do Índio (Ribeirão Claro – PR)

De Edilaine Cavalhieri Faganelli Hernan, é voltada para o fomento do turismo e lazer. A ideia futura é promover o turismo ecológico e recuperação de nascentes, entre outras atividades que envolvam melhorias para o meio ambiente.

Agência Pirajutur (Piraju – SP)

De Alexandre Carlos Rodrigues, tem foco no ecoturismo. Um turismo sustentável, nos termos do CADASTUR/ANTT/ARTESP – Turismo Responsável Limpo e Seguro.

NT – Receptivo (Ribeirão Claro – PR)

Turismólogo de formação, Anderson Cesar Barbosa atua no mercado imobiliário e tem um projeto de desenvolvimento do Receptivo NT para o turismo local.

Sustentabilidade

ECO BIO (Jacarezinho – PR)

Idealizado por Carine Regina Gonçalves, tem o intuito de valorizar as condições locais e estimular cadeias produtivas de cooperação de diversas formas, como ecologia familiar, artesanato, reciclagem e outros. Na proposta, Agronegócio Familiar/ Ecológico/ Economia Circular/ Educação Ambiental, com medidas compensatórias para empresas; incentivo de fotovoltaica, biomassa, biogás com dejetos, cogeração, assim como piscicultura e artesanatos diversos, por exemplo.

Pedrinha Sustentável (Piraju – SP)

O projeto de educação ambiental de Margareth Marques de Silos Beguetto Moreira atua na conscientização ambiental, em especial com crianças em idade escolar, para a necessidade da destinação correta dos resíduos líquidos oriundos das residências. O objetivo é reduzir a contaminação com esse tipo de resíduo, proveniente da utilização em áreas próximas à represa, e educar para gerar consciência de preservação.

Empreendedorismo

Paulistânia – Cultura, História e Genealogia (Itaporanga – SP)

Tem como proposta entregar ao público o conhecimento sobre a identidade paulistana, que imprime a cultura, história e genealogia. Valorizar as atividades paulistanas, seja nas produções artesanais, artísticas ou demais expressões de identidade do ser humano é fundamental para a formação de um indivíduo.

Casarão Café (Itaporanga – SP)

De Talita Carniato de Almeida Simões. Trabalha com cafés de origem na agricultura familiar, a maior parte produzido manualmente na colheita e secagem. Inclui no dia a dia práticas voltadas à reutilização dos resíduos produzidos na extração dos cafés, como, por exemplo, na adubagem das plantas do próprio museu.