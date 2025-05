Anibelli acompanha ALEXANDRE CURI

Presidente do MDB manifestou apoio

“Com orgulho, iniciamos oficialmente nossa caminhada pelo Sudoeste junto com o amigo Alexandre Curi rumo a 2026”. A declaração é do deputado estadual Anibelli Neto e confirma o que já sinalizava. Está com o presidente da Alep para o governo do Estado nas eleições de quatro de outubro de 2026.

Tem viajado com o pré-concorrente ao Palácio Iguaçu por várias cidades.

São amigos de infância. E num grupo de WhatsApp com simpatizantes de Curi, Anibelli escreveu “O Paraná precisa continuar avançando e o Alexandre é hoje a melhor opção”.

O presidente do MDB paranaense também já ofereceu o partido para o preferido disputar o pleito.