Anibelli e CEZÃO visitam Guto Silva

O deputado Anibelli Neto acompanhou o prefeito Cézar Bueno e o chefe de gabinete, Rodrigo Faria, de Tomazina, na audiência com o Secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, na manhã desta quarta-feira, dia 14, em Curitiba (fotos).

”Foi um momento importante para prestar contas das ações realizadas no município, muitas delas iniciadas ainda na gestão do amigo Flávio Zanrosso, e que agora têm continuidade com responsabilidade e compromisso”, disse o respeitado parlamentar, que preside o Diretório do MDB estadual..

“Também apresentamos novos projetos, em busca de mais investimentos para Tomazina. Tenho certeza de que muitos avanços estão por vir; representar Tomazina na Assembleia Legislativa e junto ao Governo do Estado é uma honra que carrego com muito orgulho”, acrescentou.

Colega de Parlamento no passado recente, Guto enalteceu Anibellinho, como é carinhosamente conhecido, e os amigos tomazinenses.

Cézão, da mesma forma, se disse satisfeito com os resultados da reunião, “vamos em frente”, assinalou.