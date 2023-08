Trânsito Vegetal: Anibelli Neto apoia Redução da Taxa

Documento obrigatório para transportar plantas ou produtos de origem vegetal de um Estado para outro

Com a atuação do Sistema FAEP/SENAR-PR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) revisou a taxa para emissão da Permissão de Trânsito Vegetal (PTV). Os novos valores foram aprovados pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) em junho deste ano, mas só passarão a valer em 2024. A PTV é um documento obrigatório para transportar plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal de um Estado para outro.

A tabela foi incluída em um Projeto de Lei que propunha a revisão de outras dezenas de taxas da Adapar. Na Assembleia Legislativa, no entanto, foi necessário maior interlocução junto aos parlamentares para que a matéria fosse aprovada. Nesse sentido, o setor produtivo contou com o apoio do deputado Anibelli Neto (MDB), presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que encampou o projeto e esclareceu dúvidas de outros parlamentares, costurando apoio para a sua aprovação. A proposta foi aprovada por unanimidade, tornando-se a Lei 21.530/23, publicada no Diário Oficial em 30 de junho deste ano.

“Reconhecemos a importância do trabalho da Adapar e a necessidade de cobrança das taxas para a manutenção dos serviços. Por outro lado, não podemos aumentar ainda mais o custo de produção dos produtores. Então, fizemos a interlocução para se chegar a um denominador comum”, destacou o deputado Anibelli Neto.

Foto: Ágide Meneguette, presidente da FAEP e o deputado estadual Anibelli Neto, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Assembleia.