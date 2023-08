Animal atropelado na PR-151 em Carlópolis

Acidente no sentido de Ribeirão Claro

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a acidente neste domingo, dia seis, na PR-151 em Carlópolis,

Um Fiat/Argo, de Carlópolis, conduzido por senhor de 72 anos, trafegava pela rodovia no sentido a Ribeirão Claro, quando no Km-44 atropelou cavalo no meio da pista, com pessoa montada nele.

A vítima foi socorrida por ambulância e encaminhada ao Hospital São José, no Município de Carlópolis. O animal não se encontrava mais no local do acidente.