Antonely antecipa 1ª parcela do 13º salário

Prefeitura de Ibaiti está antecipando o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais para esta quinta-feira (6), véspera do Dia do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro do município que será feriado municipal. O anúncio foi feito pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho nesta manhã.

De acordo com a administração pública, neste ano, o adiantamento vai injetar R$ 2.205.238,48 (dois milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos) na economia da cidade. A antecipação beneficia todo o funcionalismo público municipal da ativa, aposentados e pensionistas.

O prefeito afirmou que a antecipação é uma forma de responsabilidade com os funcionários. Dr. Antonely disse que a medida só foi possível devido ao esforço de toda Administração que soube fazer uma projeção econômica, permitindo a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º que normalmente seria pago somente no mês de novembro.

“O adiantamento beneficia os servidores públicos, ajuda o comércio local e aquece toda a nossa economia”, disse Dr. Antonely.