Antonely e Ulisses recebem novos PMs

Parte final do Curso de Formação de Praças do 2ºBPM

O prefeito Dr. Antonely Carvalho e o vice-prefeito Ulisses Mingote, receberam na manhã de segunda-feira (08), na sede do executivo, os novos PMs que estão iniciando o Estágio Operacional, que integra última etapa do Curso de Formação de Praças do 2º Batalhão de Polícia Militar do Paraná.

Os novos policiais estavam acompanhados do comandante da 3ª Companhia da PM de Ibaiti, capitão Aníbal Pires do Amaral Neto e do sargento Ricardo Alves Rosa.

Os novos policiais estão sendo empregados no serviço de radiopatrulhamento nos seis municípios de responsabilidade da 3ª Companhia/PM com sede em Ibaiti (Ibaiti, Japira, Jaboti, Pinhalão, Tomazina e Conselheiro Mairinck).

Dr. Antonely Carvalho enalteceu a importância do serviço prestado pela Polícia Militar do Paraná, bem como agradeceu a disponibilização de mais profissionais para reforçar a segurança pública na região de Ibaiti.

“Quero agradecer a Polícia Militar do Paraná pelo importante trabalho desenvolvido em nosso município garantindo a segurança de nossa população. Também quero agradecer ao deputado estadual e representante de Ibaiti Alexandre Curi, ao secretário de Segurança Pública, coronel Hudson e ao govenador Carlos Massa Ratinho Junior pelo envio de mais efetivo ao Norte Pioneiro, reforçando a segurança pública da região”, assinalou o chefe do executivo.