Antonely se reúne com Ratinho e pede hospital REGIONAL

Na manhã desta sexta-feira em Cornélio Procópio

Na manhã desta sexta-feira, dia 17, Dr. Antonely esteve juntamente com os prefeitos e amigos Regis ( Jaboti ), Paulinho ( Japira ) e Dionísio ( Pinhalão ) em Cornélio Procópio com o prefeito Amin onde receberam o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, Secretário Chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega e o Secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Na ocasião, em conjunto discutiram a “Regionalização do Hospital de Ibaiti” para atender sete municípios do Norte Pioneiro e ainda da inauguração do Bombeiro Híbrido de Ibaiti (primeiro do Paraná) que atenderá também as sete cidades.

Além dessas pautas, discutiram também a entrega do selo SUSAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte) ao

ao CIVARC (Consórcio do Vale do Rio das Cinzas).