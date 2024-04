TENTATIVA de feminicídio no Aparecidinho III

Agressões após ameaças contra a convivente

A Polícia Militar descobriu neste domingo, dia 28, que uma mulher, que sofria ameaças do marido, estava com lesões na perna direita, sangrando numa casa da rua Aparecida Leite Lima, no Aparecidinho III, em Santo Antônio da Platina.

Os dois entraram em vias de fato, a mulher caiu com o joelho no chão e tinha cacos de vidro no corpo.

Ela foi encaminha ao Pronto Socorro via SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O agressor fugiu com a chegada da PM, voltou depois para a casa e teria cometido suicídio, o que será ou não comprovado pela necrópsia.

Ela já recebeu alta.