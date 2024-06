APLA e CREA /IDR promovem curso de Produção Orgânica

Foram dois dias de partilha de importantes conteúdos deste setor de agricultura

Aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Platina, o Curso de Produção Orgânica, promovido pela Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (APLA) com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) – Iapar-Emater.

O tema do recente evento foi ministrado pelo palestrante Engenheiro Agrônomo com doutorado e mestrado, Celso Katsuhiro Tomita, de Brasília (DF).

Os participantes, em sua maioria, eram engenheiros agrônomos do IDR-PR, além de profissionais do mesmo segmento do setor privado da região. O conteúdo programático do evento envolveu: Manejo microbiológico da produção orgânica de hortaliças e fruteiras; Agroecosistema; Conservação e manejo de solos; Planta e culturas; Manejos integrados de ervas, pragas e doenças de plantas e do solo; Conservação e manejos; Manejos de pós-colheita; Compostagem e bioativação do sistema produtivo e muito mais.

Experiência – O Engenheiro Agrônomo Celso Tomita é Consultor especializado e aplicador em modelos de produção sustentável, regenerativa, agroecologia, orgânica, integrada e agropecuária sustentável, em mais de 25 estabelecimentos rurais, cerca de 720 mil de hectares de áreas de produção atendidos; Produtor orgânico de hortaliças por mais de 34 anos, e produtor de 27 tipos diferentes de hortaliças, com ênfase na cultura de hortaliças e fruteiras, especialmente (hortaliças) tomate, batata, cebola, morango, alho e hortaliças folhosas orgânicas.

APLA – Na abertura do curso, o Presidente da Apla, Fernando Ribeiro dos Santos disse da satisfação da parceria feita com o IDR-PR, que começou em 2023 na cidade. Segundo ele “não conseguimos fazer nada sozinhos”.

Chamou a atenção para a importância de filiação à Apla que é uma das associações no Estado que mais capta recursos da Fomento Paraná, patrocinando e realizando importantes eventos e oferecendo cursos que tem dado bons resultados aos profissionais engenheiros, técnicos de suas áreas. Fernando também mencionou que novos cursos estarão acontecendo no decorrer deste ano, com a promoção da Associação e apoio do CREA-PR, daí, a importância da transparência no planejamento de cada evento, valorizando os participantes e tendo a presença de importantes e qualificados palestrantes, como é o caso do Engenheiro Agrônomo Celso Katsuhiro Tomita, reconhecido nacionalmente e internacionalmente.

IDR-PR – O Gerente Regional do IDR-PR, Maurício Castro Alves, ao fazer o uso da palavra na abertura do Curso de Produção de Orgânicos, disse que “temos trabalhado com a APLA e o Crea-PR faz tempo. O Paraná inteiro faz este trabalho e aqui na região identificamos esta oportunidade que tem proporcionado bons resultados, porque o Crea-PR facilita esta parte financeira de pagar bons palestrantes. Esse aqui, específico da produção orgânica com o palestrante Tomita, ele é muito bom, tem renome nacional e internacional então qualifica nossa equipe para que possamos estar atendendo melhor a agricultura orgânica na região que está crescendo positivamente. Então essa parceria é nesse sentido”.

Maurício ainda fez um raio-x da realidade da produção orgânica no Norte Pioneiro com destaque para pitaia, banana, goiaba, abacaxi, tomate, etc. Mencionou sobre a adubação verde, palha de café e enfatizou a necessidade de estimular, fazer crescer o segmento, a partir da recuperação do solo para o plantio, por exemplo, do tomate.

Ao final da programação, Fernando Ribeiro – Presidente da APLA –, e o palestrante Celso Katsuhiro Tomita, entregaram aos participantes o Certificado de conclusão do curso de Produção Orgânica.