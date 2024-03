APLA homenageia diretoria feminina

Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

A diretoria da APLA em nome do seu presidente Fernando Ribeiro dos Santos Eng. em Segurança do Trabalho faz homenagem às mulheres que compõem a diretoria: Liliana Eng. Química, Katia Eng. Civil, Juliana Eng. Agrônoma e as funcionárias Rosangela e Anna e aproveita a oportunidade para parabenizar todos as mulheres pelo seu dia.

Mais do que uma data simbólica, o dia 8 de março reforça o reconhecimento pelo valor e significado da mulher por ser forte, guerreira, empreendedora, e que está presente, em cada passo, para suas conquistas. Embora todos os dias elas devem ser lembradas, é nesta data que traz reflexão à história de lutas e conquistas.