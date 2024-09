APLA traz reunião Estadual do CREA

União da classe evidencia profissionalismo

O Presidente da APLA o Engenheiro em Segurança do trabalho Fernando Ribeiro dos Santos conseguiu trazer reunião do CDER – Colégios de Entidades de Classes e CDIN- Colégio de Inspetores do CREA-PR estadual na 52ª EFAPI, em Santo Antônio da Platina.

A Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (APLA ) com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) e da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea (Mútua-PR), pelo segundo ano consecutivo trouxe reunião importantíssima para o setor da Engenharia em SAP aproveitando a Exposição-Feira Agropecuária, Industrial e Comercial do Norte Pioneiro.

Além da reunião a APLA estava no evento com estande APLA / CREA-PR / MUTUA -PR, e com outros parceiros fazendo a alegria dos visitantes da feira com roleta de prêmios, pipoca e pintura de rosto.

Montada uma recepção da comitiva do CREA-PR no dia 15 e a reunião no dia 16. Os anfitriões do evento foram o Presidente da APLA Engenheiro de Segurança do Trabalho, Fernando Ribeiro dos Santos e o Engenheiro Civil, Nelson Luiz que é Presidente da Associação Platinense de Engenharia em Segurança do Trabalho (Aplaest).

Posteriormente, discutidos temas já elaborados relacionados ao CDER e CDIN, ainda, tratado sobre a Agenda Parlamentar Regional. Foi passada a palavra aos presentes para seus pronunciamentos, trocas de experiências e, finalmente, uma análise do conteúdo discutido que serviria como base para futuras iniciativas da engenharia.

O Presidente da Apla, Fernando Santos, na ocasião, falou da satisfação da entidade estar presente na 52ª Efapi e ter promovido a reunião. “Quando assumi a presidência da Apla, sabia dos desafios que teria pela frente, mas pude contar de imediato com o apoio de alguns membros da Associação, em especial, o Nelsinho e fui assim desenvolvendo meu trabalho com muita transparência, força de vontade e, acima de tudo, compromisso com o Crea-PR, com a Mútua-PR, com o Confea e, naturalmente, com a Apla, tendo o apoio dos associados e das colaboradoras. Certamente, estar pelo terceiro ano consecutivo na Mostra é um privilégio, nem por isso, se esquiva de muito trabalho e esse foi pautado nestss dias com muita dedicação. Também fizemos o lançamento do Livro histórico da Apla em seus 34 anos: “O Ontem, o Hoje e o Amanhã edificam uma História de superação” que foi bem recebido pelos associados e colaboradores”, destacou.