Apreendida Honda 125 na Asa Branca em J.T.

Condutor não é habilitado e foi flagrado

Em Joaquim Távora os policiais militares apreenderam uma moto. Realizavam patrulhamento pelo bairro Asa Branca, em que há diversas denúncias de motociclistas com direção perigosa e com escapamentos em desacordo com as normas.

Durante ação, vista uma Honda CG 125, e abordado o condutor, sendo que nada de ilícito encontrado. Todavia, foi identificado e verificou-se que não possuía habilitação ou permissão para dirigir. Também o veículo possuía débitos e foi apreendido e encaminhado ao pátio, além do piloto advertido.