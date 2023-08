Em Jacarezinho foi apreendida meia tonelada de maconha

Ação conjunta bem sucedida da PRF e PM

A Polícia Militar de Jacarezinho e a Rodoviária Federal, nesta terça-feira, 08, na Vila São Pedro, realizaram prisão envolvendo tráfico de drogas.

Os policiais levantaram a informação que um indivíduo, num veículo Fiat/Toro, cor branca, estava transportando grande quantidade de drogas e passaria por Jacarezinho. Diante disso, deflagraram as ações para abordá-lo, em dado momento a equipe da P2 (Serviço de Inteligência) do 2º Batalhão da PM se deparou com a caminhonete suspeita saindo de uma estrada rural, nas proximidades do pontilhão da BR 153, Bairro Água Feia.

Realizada a tentativa de abordagem, o veículo suspeito se evadiu em alta velocidade, seguindo a rodovia citada, circulando a cidade e adentrando na Vila São Pedro, onde foi abordado na Rua São Paulo, próximo ao trevo.

O condutor foi detido, 27 anos, morador da cidade Altônia (PR) Em revista no Toro, os policiais encontraram 623 tabletes de maconha, que pesaram 540 quilo.

Também foi apreendido dinheiro e um celular.

Em consulta à procedência da caminhonete, os policiais constaram que se tratava de produto de furto na cidade de Taquaritinga/SP. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.