APREENDIDA MEIA tonelada de maconha ENCOMENDADA em Santo Antônio (vídeo)

Dois presos em flagrante pela PRF em Nova Fátima (perto de Ribeirão do Pinhal)

Ocorrência aconteceu na noite desta segunda-feira (20), na PR 160, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal deslocavam pela rodovia e suspeitaram de uma manobra brusca de um Fiat Argo, e procederam a abordagem, em Nova Fátima.

No interior do veículo, localizados diversos fardos de maconha, totalizando 453 quilos da droga. Após consultas aos sistemas, também foi verificado que o veículo havia sido furtado no na cidade de Porto Ferreira/SP, em março deste ano.

O condutor e o passageiro informaram terem buscado a droga em Francisco Alves, município de oito mil habitantes no Noroeste paranaense, e levariam até Santo Antônio da Platina. Os dois já possuíam antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os dois foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Nova Fátima.