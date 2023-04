Apreendida moto com várias irregularidades

Durante patrulhamento no centro platinense

No centro de Santo Antônio da Platina o soldado Jonatho apreendeu moto nesta quarta-feira, dia 19, na esquina das ruas Rui Barbosa e 24 de Maio.

Durante patrulhamento, uma Honda/Titan foi abordada. Na ocasião, nada de ilícito encontrado.

O condutor, identificado, estava devidamente habilitado, contudo, a moto possuía irregularidades: falta de filtro de ar, rabeta cortada, retrovisor em descordo com as normas do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Apreendida a moto, e o piloto liberado no local.