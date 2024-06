Apreendida moto furtada e receptada em Ibaiti

Um homem foi preso e disse ter negociado por WhatsApp

A Polícia Militar de Ibaiti, nesta quarta-feira, 26, atendeu ocorrência no Parque São Jorge.

Os PMs receberam denúncias de que uma motocicleta furtada no município de Congoinhas, há cerca de 30 dias, estava sendo anunciada numa rede social para venda em Ibaiti.

De posse dessas informações, foram até o local onde conseguiram localizar a moto e também um indivíduo que se identificou como proprietário do veículo.

Durante as verificações, constatado que se tratava de veículo furtado e que estava utilizando uma placa diferente, pertencente a outra, a qual possui um boletim de ocorrência de extravio.

O rapaz alegou ter comprado a motocicleta por R$ 3.800,00 no último domingo, dia 23, e que tinha o histórico de mensagens da negociação pelo WhatsApp. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências pertinentes ao caso juntamente com a motocicleta para regularização e devolução ao real proprietário.