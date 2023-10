É apreendida porção de crack em Cambará

Responsável pela venda da droga não foi localizado

A Polícia Militar de Cambará, neste sábado, 30, na Rua José Ferreira, apreendeu porção de crack.

Em patrulhamento, uma mulher que em seu desfavor possui diversas denúncias de tráfico de entorpecentes, foi avistada passando algo nas mãos de um indivíduo, o qual retornou dinheiro à ela.

Diante da situação, os policiais deram voz de abordagem ao rapaz, e com ele localizadas duas porções de crack, e afirmou que havia acabado de comprar as drogas. Os policiais foram no encalço da mulher que havia feito a venda, porém ela já havia se evadido e quando realizadas buscas no local, nada de ilícito foi encontrado.

A droga foi apreendida e o homem encaminhado para a confecção do Termo Circunstanciado sendo liberado em seguida.