Apreendida quase meia tonelada de maconha (VÍDEO)

Ação da PRF prendeu traficante em Cornélio Procópio

A Polícia Rodoviária Federal, nesta sexta-feira, 26, em deslocamento para a Unidade Operacional de Cornélio Procópio, prendeu homem e apreendeu drogas na PR-090.

Na Rodovia, um VW/T Cross fugiu quando viu a viatura. Após acompanhamento tático, por quase 15km, no interior do veículo foram encontrados 482,50kg de maconha. Quando da verificação, constatado que o carro estava com registro de roubo, sendo que em desfavor do condutor havia mandado de prisão pelo crime.

De acordo com o motorista, ele teria pego o veículo em Santo Inácio e deixaria em Jataizinho. O rapaz foi preso, e juntamente com o automóvel e droga foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sertanópolis.