Em Siqueira Campos e WENCESLAU BRAZ apreendidas 8 motos

Durante “Operação Saturação” no fim de semana

Policiais militares do 2º Batalhão realizaram no fim de semana a “Operação Saturação” nos municípios de Wenceslau Braz e Siqueira Campos.

A ação tinha por objetivo trazer mais tranquilidade à população local, através do policiamento ostensivo preventivo, fiscalização de trânsito e o combate à criminalidade.

Além das equipes de Radiopatrulha locais, as equipes ROTAM, ROCAM e Operações com Cães realizaram patrulhamento por todos os bairros de ambas as cidades, além de proceder com diversas abordagens a transeuntes e veículos, obtendo os seguintes resultados: 32 pessoas e 16 motocicletas abordadas; oito motocicletas apreendidas e 13 autos de infração de trânsito confeccionados.