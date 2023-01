Apreendido menor que matou o rival dentro de Igreja (confira o vídeo)

Assassinato teve grande repercussão pelas circunstâncias

Em torno de 22h10m do dia 26 de dezembro de 2022 Lucas Vieira Pontes (fotos), de 20 anos. recebeu disparos de arma de fogo e facadas e, ao tentar se abrigar, invadiu a igreja evangélica Comunidade Visão em Cristo (vídeo e foto) com cerca de 35 fiéis. Estava desesperado e ensanguentado, gritando por socorro. Vinha a pé, subindo a rua – sem asfalto – chamada Mário Giovanetti (homenagem dada a um médico falecido), com dificuldade motora.

A Polícia Civil passou a investigar o caso e com apoio da agência de inteligência da Polícia Militar de Santo Antônio da Platina e de Ibaiti, e identificou um dos autores como sendo um adolescente de 17 anos e apurou que a motivação do crime seria relacionada à dívida de tráfico de drogas.

O menor foi ouvido perante o delegado e confessou o crime, alegando que havia sido ameaçando anteriormente pela vítima. Em seguida, Rafael Guimarães representou pela internação, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Santo Antônio da Platina.

O assassino estava foragido até esta segunda-feira, dia nove, porém acabou sendo apreendido em flagrante por policiais na cidade de Piraju/SP praticando outro ato infracional de tráfico de drogas.

A Polícia Civil ainda investiga as participações de outros suspeitos no crime.

Os fiéis e a igreja, localizada na Rua Mário Giovanneti, 301, Conjunto Habitacional Júnior Afonso, não tiveram ligação direta com o fato. Um religioso orou pela alma de Lucas, enquanto ainda estava vivo.

O corpo de bombeiros chegou no local com aglomeração de pessoas e fez manobra de reanimação cardiopulmonar no interior de uma ambulância no jovem, que chegou a ser aluno da Apae(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) local.

Velado na Funerária Santo Antônio, foi sepultado às 16h20m do dia 27, uma terça-feira, dia 27, no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.