Apreendido por envolvimento em assalto(assistam)

Jovem de 16 anos é conhecido pela violência nos atos infracionais

Dois indivíduos armados com revólver por volta de meio-dia do dia 28 do mês passado invadiram uma loja de veículos na Vila São José, Santo Antônio da Platina. Renderam e agrediram os proprietários e funcionário, roubando aparelhos celulares, joias e dinheiro.

Investigadores da Polícia Civil passaram a empreender diligências e identificaram um dos envolvidos, sendo um adolescente de 16 anos já conhecido no meio por envolvimento em roubos violentos.

Diante das informações levantadas, o delegado representou pela internação provisória do adolescente, que teve concordância do Ministério Público e decretada pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude de Santo Antônio da Platina.

Na noite desta quarta-feira (8), policiais militares da Patrulha Escolar encontraram o suspeito em via pública e deram cumprimento ao mandado de internação, sendo o menor apresentado à delegacia e em seguida encaminhado ao Cense (Centro de Sócio-educação) de Londrina.