Apreendidos 20 kg de maconha em caixa de Air fryer (veja o vídeo)

Houve operação na PR-855 em Bandeirantes

Os policiais militares rodoviários ao realizarem a abordagem de um veículo Hyundai/HB20 verificaram forte odor de substância análoga a maconha vindo do seu interior sendo solicitado para condutora que, estava com sua filha de dez meses, abrisse o porta malas do veículo.

Ao ser revistado, localizados no interior de uma caixa de Air fryer vários tabletes de maconha dentro da mesma. Ao ser indagada sobre a droga, a condutora do veículo informou que ganharia R$ 3.000,00 pelo transporte da mesma de Campo Mourão – PR a Jaguariúna – SP.

A mulher foi presa juntamente com a droga e encaminhada até a Delegacia de Bandeirantes para providências assim como acionado o Conselho Tutelar para acompanhar a situação da criança.

A airfryer tem a capacidade de preparar alimentos com rapidez e segurança, já que a comida é preparada dentro da frigideira, portanto não espirra óleo e não há riscos de queimaduras. Além disso, ela também possui a função timer que avisa quando o alimento está pronto, evitando que a comida passe do ponto