Apreendidos perfumes, cigarros e CELULARES (vídeo)

Veículos oriundos do Paraguai e sul do Paraná

A Polícia Rodoviária Estadual de Bandeirantes, nesta semana, realizou patrulha e fiscalização de veículos na PR-855.

A equipe visou combater crimes na área da 2°Cia ao realizar um bloqueio na Rodovia, Km 03, em que foram abordados diversos veículos, entre automóveis, caminhões e ônibus. Abordado primeiramente um coletivo, no qual encontradas malas de passageiros distintos aparelhos celulares e perfumes sem a devida comprovação fiscal. Posteriormente, abordado outro, em que em quatro sacolas havia cigarros oriundos do Paraguai, e com duas pessoas distintas mais quatros malas com perfumes importados sem a devida comprovação fiscal.

Diante dos crimes de contrabando e descaminho, em contato com a Delegacia da Polícia Federal, o Delegado orientou qualificar todos os envolvidos e encaminhar o material apreendido à Receita Federal de Londrina.

Ao todo, apreendidos: 228 Perfumes de marcas diversas; 41 celulares; 297 pacotes de cigarro de origem paraguaia (2970 maços).

Veículos fiscalizados: 25, sendo: automóveis – 09; caminhões – 08; ônibus/van – 08.