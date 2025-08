Apreendidos JOVENS com crack e maconha

Quase dois quilos de entorpecentes

No final da tarde de sexta-feira (dia primeiro), equipe de agentes da Delegacia da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina localizou dois adolescentes foragidos, ambos com 17 anos, que estavam com mandado de internação em aberto e já tinham passagem por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas.

Os jovens foram encontrados em uma residência no bairro Monte das Oliveiras, onde foi apreendido um tablete de crack pesando um quilo, três tabletes de maconha pesando 906 gramas, R$ 1.170,00 em notas diversas e balança de precisão.

O prejuízo aos traficantes é avaliado em cerca de R$ 35 mil0 (um quilo de crack é avaliado em torno de R$ 32 mil).

Foram encaminhados ao Cense (Centro de Sócio-educação), para internamento. A unidade fica na Vila Claro(foto).