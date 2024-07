Cumprimento de mandado judicial

As Polícias Civil e Militar do Município de Ribeirão do Pinhal deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência de dois suspeitos da prática de tráfico de drogas.

Na oportunidade, apreendidos aproximadamente três mil reais em dinheiro trocado, além de um simulacro de arma de fogo, comumente utilizado para a prática de crimes contra o patrimônio.