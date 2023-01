Apreensão de drogas com dupla: Cambará

Maconha e cocaína foram apreendidas com dois rapazes

Neste domingo (15), em Cambará, a Polícia Militar realizou apreensão de drogas.

Os policiais estavam no Bairro Alambari quando abordaram dois rapazes que estavam sentados em banco de uma praça do bairro.

Quando perceberam a chegada da viatura, um deles dispensou uma porção de maconha, que após foi localizada pelo cão da equipe de Operação com Cães. A cocaína foi encontrada no bolso da roupa do outro sujeito.

Assim, os dois foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.