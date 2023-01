Há evidências da autoria do tráfico

Em Ribeirão do Pinhal a Polícia Militar, com informações de denúncia neste fim de semana sobre tráfico, realizou buscas e encontrou uma mochila com diversas drogas em seu interior.

Foram apreendidas porções de maconha, crack, embalagens para comercializar os entorpecentes, microtubos Eppendorf, anotações de contabilidade e também objetos cujo conteúdo evidencia a autoria e a propriedade das drogas.