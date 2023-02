Apreensão de moto no centro platinense

Veículo em desacordo com as normas

Nesta quinta-feira (dia dois) a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina apreendeu motocicleta no centro da cidade.

A equipe realizava patrulhamento pelo Conjunto Habitacional Dr. Jamidas quando abordou uma Honda CG 160, vermelha. O condutor foi identificado e os policiais verificaram que ele não possuía habilitação, bem como a moto estava com o escapamento em desacordo com as normas do CONTRAN.

Diante dos fatos o condutor foi orientado e liberado no local, o veículo apreendido e elaborado as devidas notificações.