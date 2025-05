Apreensões em SAP e Jacarezinho; bandido REAGE E É MORTO

Entrou em confronto com policiais

Na manhã desta quinta-feira (08), foi deflagrada operação conjunta entre equipes da Polícia Civil e equipes da Polícia Militar para cumprimento de mandados de busca domiciliar em alvos de investigação que ainda tramita sob sigilo.

Foram cumpridos 07 mandados de busca domiciliar, sendo apreendidos R$ 7.000,00 em dinheiro, aparelhos celulares, 01 colete com placa balística, 01 rádio comunicador amador, 16 munições calibre .40, 11 munições calibre 9mm e 03 munições calibre .40.

Em uma das residências, o Grupo de Diligências Especiais da Polícia Civil de Jacarezinho entrou em confronto com o alvo, um homem de 37 anos, o qual veio a óbito no local, sendo também a equipe atacada por outro indivíduo com disparos de arma de fogo em via pública, sendo que este conseguiu fugir.

Neste local, também apreendidas duas armas de fogo, de calibre .38 e .32.

O indivíduo que perdeu a vida, apelidado de Belezinha, era bastante conhecido, tendo cumprido ao longo de sua vida penas longas por latrocínio e roubos.

Há 20 anos se tornou famoso por integrar uma quadrilha, com Zé Renato (já falecido) e Polaquinho. O bando armado invadiu um comércio de comercialização de gás na Vila Claro e assassinou friamente um jovem de 18 anos na época.