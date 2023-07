Aproveite Dia dos Pais no DAJ Resort Marina

Estrutura repleta de lazer, harmonia com natureza, gastronomia requintada e aconchegantes suítes

A junção perfeita de uma estrutura repleta de lazer, harmonia com a natureza, gastronomia requintada e aconchegantes suítes é o que o DAJ Resort Marina oferece para quem quer aproveitar o Dia dos Pais ao lado da família numa experiência inesquecível.

Localizado entre as deslumbrantes montanhas de Ribeirão Claro e a serena represa de Chavantes, o Daj Resort & Marina ocupa uma área de 200 mil metros quadrados, oferecendo diversas opções de lazer para seus hóspedes.

As deliciosas piscinas, a principal delas com bar molhado e borda infinita e outra coberta com aquecimento e cromoterapia propiciam momentos de diversão e relaxamento do nascer ao pôr do sol.

Campo de futebol, espaço kids, sala de cinema, salão de jogos, bicicletas, uma fazendinha e brinquedos lúdicos, entretêm as crianças que ainda têm a equipe de recreação da Tia Miojo para lhes fazer companhia.

Para os pais ainda tem as opções da quadra de tênis, academia, sauna seca e úmida e as deliciosas massagens relaxantes no spa L´Occitane, esse um serviço cobrado à parte.

As suítes são equipadas com televisores de 55 polegadas, ar-condicionado, cofre, roupas de cama Trussardi e amenities L’Occitane. Para quem viaja com crianças pequenas, há também o serviço de copa do bebê, pensando em atender a todas as necessidades das famílias.

A culinária é outro ponto alto do Daj Resort & Marina. O cardápio oferece uma rica variedade de ingredientes frescos e hortaliças orgânicas, adquiridos diretamente dos produtores locais. Carnes nobres grelhadas e uma seleção de sobremesas finas complementam as saborosas refeições. Na adega, rótulos de vinhos de diferentes países, incluindo brancos, tintos e espumantes, proporcionando uma experiência completa para os paladares mais exigentes.

Chegar em Ribeirão Claro é fácil e prazeroso, com estradas asfaltadas que conectam diversas cidades. Apenas 390 quilômetros separam o resort de Curitiba, São Paulo e Campinas, enquanto Ponta Grossa e Maringá estão a 250 km de distância. Londrina fica a 180 km, e Bauru e Marília estão a apenas 150 km de distância. Durante o percurso, as bonitas paisagens tornam a viagem ainda mais agradável, fazendo com que a distância passe despercebida.