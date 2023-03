Aqueçam os motores para Sportbay Trilha da Ovelha no FDS

Encontro de trilheiros agita fim de semana em Campo Alegre (SC)

A Sportbay Trilha da Ovelha promete atrair milhares de trilheiros à pequena cidade de Campo Alegre (SC), entre os dias 24 e 26 de março. O Ovelhama Trail Club preparou um grande evento, com percurso de 50 km para quadriciclos e UTVs e outro de 60 km para motos, ambos reformulados para surpreender os visitantes.

O encontro integra a programação das festividades de 126 anos do município e está cheio de atrações além da famosa trilha. Entre os destaques, apresentações de manobras radicais das equipes Pro Tork, Arte e Domínio Moto Show e Brenda Stunt Show, loja oficial da Sportbay e show nacional com Rick e Renner.

As inscrições antecipadas no valor de R$ 150 vão até quarta-feira, através do site: eventos.sportbay.com.br. Ela inclui camiseta oficial até 2500 inscritos, café da manhã, lanche no neutro e almoço no domingo, além da participação no sorteio de duas Yamaha TT-R 230F, duas Pro Tork TR-100F, 2 Pro Tork TR-125F e dez pneus.

Segundo o presidente do Ovelhama, José Celso Rodrigues, a expectativa é excelente. A última edição, antes da pandemia, em 2020, chegou a marca de 3380 inscritos. “Este ano teremos muitas novidades, como podem ver, será uma grande experiência para nós trilheiros”, avalia.

Confira a programação no Calçadão da Cascatinha:

Sexta-feira:

19h – Abertura Ovelhama

19h30 – Show com a Banda Kravan

22h – Show com o Grupo Talagaço

00h – Show com Grupo Coração Pirata

Sábado:

10h – Acústico com Dinho Weller

12h – Acústico Ellen Carvalho

14h – Acústico com Rodrigo Gunner e Gaspar

16h – Banda Booze N”Blues BR

18h30 – Show Manobras Radicais Pro Tork Arte e Domínio Moto Show

19h – Música ao vivo Tony Thiessen – MontSerrat Cervejaria

19h – Show com a Banda Chucrute Elétrico

20h – Acústico Dinho Weller – Pinball Rock Bar

21h30 – Show com a Banda Artemix

1h15 – Show Nacional com Banda Malta

Domingo:

9h – Largada de Quadriciclos (Local: Av. Dr. Getúlio Vargas)

9h30 – Largada de Motos (Local: Av. Dr. Getúlio Vargas)

10h – Acústico com Laíne Train

12h – Acústico com Gui KN

13h – Show Manobras Radicais – Pro Tork Arte e Domínio Moto Show e Brenda Stunt Show

14h30 – Acústico com Angelo Souza

16h – Sorteio motos e brindes Ovelhama

17h30 – Show com Coelho’s Band

20h30 – Show Nacional Rick e Renner

A Sportbay Trilha da Ovelha tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.