“Arraiá” do Colégio Tiradentes (vídeos)

Neste dia 03 de julho (quarta-feira) ocorrerá o Arraiá dos Tiradentes, com início às 16 horas e fim às 21h00, no Park de Diversão do Quinzinho, em Santo Antônio da Platina.

O valor da pulseira a ser retirada com antecedência no Colégio Tiradentes é R$25,00, sendo que no dia será R$30,00.

A programação cultural, a partir das 19 horas, está cheia de atividades, brincadeiras e música, com atrações como Tiago Mendonça e banda e DJ Dany Freitas (vídeos) . Além disso, serão vendidas comidas e bebidas típicas juninas.