O “Arraiá do Zé Coturno” será no próximo sábado

No TG de Santo Antônio da Platina

As “Mães no TG” estão organizando uma Festa Junina que será realizada na quadra do Tiro de Guerra 05-004 (foto) no dia 17, próximo sábado, em Santo Antônio da Platina.

A atividade visa confraternizar as famílias dos Atiradores com a sociedade e arrecadar fundos para o Jantar de Encerramento do Ano de Instrução.

As “Mães no TG” contam com a sua presença e de sua família no “ARRAIÁ DO ZÉ COTURNO”.

