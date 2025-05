Arraiá TURMA da MÔNICA na Pet Company em Santo Antônio da Platina

A Pet Company Pet Shop de Santo Antônio da Platina entra no clima das festas juninas com um evento pra lá de especial: o Arraiá do Chico Bento, da Turma da Mônica Pet.

O evento acontece na próxima quinta-feira, dia 5 de junho, das 9h às 17h, na loja localizada na Avenida Frei Guilherme Maria, nº 407, Jardim São Francisco.

A iniciativa promete encantar tutores e pets com uma programação divertida e cheia de sabor. Terá degustação gratuita de petiscos e produtos da linha Turma da Mônica para os pets, além de pipoca, algodão doce e música típica para os tutores entrarem no clima. Um painel caipira temático estará montado para garantir aquelas fotos inesquecíveis com os peludos.

E tem mais: os visitantes poderão participar de um sorteio de uma cesta recheada de produtos da marca Turma da Mônica Pet!

A equipe da Pet Company reforça o convite: tragam seus pets vestidos a caráter ou como quiserem, e venham curtir esse arraiá animado com a gente!

