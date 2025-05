Arsenal e drogas em Ribeirão do PINHAL

Ações conjuntas da PM e Civil

Uma operação nesta semana coordenada entre as Polícias Militar e Civil resultou no cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão em pontos estratégicos do Norte Pioneiro, em lugares previamente investigados pela Polícia Civil, reforçando a importância da atuação integrada das forças de segurança no combate à criminalidade.

Em Ribeirão do Pinhal na Rua Antônio Domingues de Oliveira, Vila Hermínia, em cumprimento a mandado judicial, foram apreendidos itens suspeitos relacionados ao tráfico de entorpecentes, incluindo um saco Zip-loc (sacos plásticos com fecho hermético) contendo dez pinos microtubos novos vazios, uma balança de precisão, R$ 30,00 em espécie, além de um celular cuja identificação remete a um terceiro.

Em uma segunda ação, também em Ribeirão do Pinhal, na Rua Antônio Domingues de Oliveira, centro, deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão que resultou na localização de um verdadeiro arsenal.

Em cofres na residência do alvo investigado, foram encontradas uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre .380 Taurus, uma pistola de pressão calibre 4.5, além de um estoque significativo de munições: 45 projéteis calibre 12, 100 munições calibre .380, 26 munições calibre .40. Vale ressaltar que a pistola calibre .380 estava carregada, evidenciando o potencial de risco apresentado pelo material ilícito retido.

O êxito da iniciativa demonstra o comprometimento das duas corporações na neutralização de ameaças à segurança pública, garantindo que ações estratégicas e investigativas resultem na retirada de armas e materiais suspeitos das mãos de criminosos. A união entre as forças policiais é fundamental para a manutenção da ordem e a proteção da sociedade.