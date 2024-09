Cancelada comemoração do aniversário da cidade

O corpo de Juliana Savaris Veraldo (fotos) está sendo velado na Capela do Grupo Vitoriana e será sepultado no início da tarde deste sábado, dia 21, no Cemitério Municipal São João Batista, em Jacarezinho.

Na tarde de sexta-feira, 20, uma árvore caiu sobre a empresária que trafegava com sua motoneta Honda Biz, em Cambará, onde residia com o marido, Carlos e o filho. Ela e o esposo faziam gestão de uma pizzaria e de uma lanchonete.