Asilo não precisa de mais doações agora

Entidade solicitará auxílios específicos nos próximos dias

O Asilo São Francisco de Assis (foto) passa por dificuldades, mas nesta quinta-feira, dia 21, a situação se agravou, em Santo Antônio da Platina. Cinco (duas mulheres e três homens) dos 55 internos morreram com suspeitas de doenças contagiosas e outros idoso(a)s tiveram sintomas semelhantes nas últimas duas semanas.



Os casos alarmaram a comunidade que, através do WhatsApp passou a fazer doações de alimentos e todo tipo de produto à entidade, evidenciando que os platinenses são colaborativos.

Voluntários, secretaria municipal de Assistência Social e anônimos ajudaram (suplementos, alimentos, remédios etc).

Em torno de 20 horas, as responsáveis conversaram com o Npdiario no local, na Rua Dionísio Paiola.



As irmãs Lourdes Nogueira,Maria Inês da Silva e Maria Jacinta (fotos), Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, pediram que não se faça mais nenhuma doação nos próximos dias.

Assustadas e nervosas, explicaram que a causa dos óbitos (de pessoas de idades avançadas) foi uma gripe muito forte e não Covid ou dengue.

Na manhã desta sexta-feira, dia 22, o prefeito Professor Zezão visitará o asilo.

Há 45 dias, a reportagem coleta informações sobre o asilo e publicará tudo sobre a instituição neste fim de semana.