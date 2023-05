Assaltados em Foz professores do Norte Pioneiro (veja vídeos)

Três marginais armados levaram joias, dinheiro e celulares

Um grupo de professores do Norte Pioneiro (Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Ribeirão do Pinhal) passou por momentos de pânico e angústia em torno de dez horas desta quarta-feira, dia três, em Foz do Iguaçu, onde participam de um congresso de educação promovido pela secretaria estadual.

Como é normal, visitantes aproveitam eventos para compras no Paraguai. Na região da Ponte da Amizade estavam na fila, na BR 277, numa van de turismo, com placas brasileiras, quando marginais armados fizeram a abordagem ( o fato ainda carece de mais detalhes e esclarecimentos).

O motorista foi obrigado a sair da fila e ir em direção ao bairro Jardim Jupira. Numa região de mato numa comunidade (favela) e de chão c0m barro obrigados a descer, perto do rio Paraná. Tiveram os pertences roubados, “eu iria adquirir um Iphone e perdi todo meu dinheiro”, comentou uma vítima ao Npdiario.

Com ameaças, levaram dinheiro em espécie, joias e celulares.

Foi o condutor da van – contratada no hotel onde estão hospedados – quem chamou a polícia.

Ninguém se feriu, apesar do impacto emocional e das ameaças com revólveres.