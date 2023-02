Assassinado a tiros em Siqueira Campos

“Nenê” tinha 43 anos e passagens anteriores pela polícia

Exclusivo: Um homem foi assassinado na rua Manoel José da Costa, bairro do Santuário, às 19h30m deste sábado, dia 11, em Siqueira Campos em frente do Bar do Hugo Frandina.

O óbito foi imediato após receber tiros de um elemento que fugiu em seguida a pé.

Adriano Cleber de Oliveira (fotos), conhecido como “Nenê”, completou 43 anos no final de dezembro, nasceu em Carlópolis, mas morava em Siqueira Campos, onde tinha passagens anteriores pela polícia.

Esteve preso também na Casa de Custódia na CIC (Cidade Industrial de Curitiba).

Atenderam a ocorrência as Polícias Militar, Civil e Científica e o Instituto Médico Legal de Jacarezinho.

Ainda no sábado houve um suicídio por enforcamento em outro local da cidade sem relação ao homicídio, mas o Npdiario não divulga detalhes porque estimulariam novos autoextermínios.

No último dia cinco Jean Marcel Dias,43, também foi morto a tiros em Siqueira Campos. Veja como foi aqui:

https://npdiario.com.br/noticias-da-regiao/executado-com-seis-tiros-em-siqueira-campos-assista/