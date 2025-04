Assassinado com golpes de rastelo; criminoso PRESO

Usou ancinho para atacar vítima

Exclusivo: O corpo do alfaiate Lázaro Alves Sobrinho (foto acima), de 77 anos, estará no Velório Municipal de Andirá a partir das 21 horas deste sábado, dia 12, cuidado pela Funerária Selleti. O sepultamento marcado para as nove horas deste domingo, dia 13, no Cemitério Municipal andiraense.

Foi encontrado sem vida em Andirá às margens do Lago de Canoas II Paranapanema (Água das Antas, divisa com Cambará). Deixou a esposa, Irene, 2 filhos e 3 netos.

No início da madrugada supostamente por afogamento, a ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) e a Rádio Patrulha da PM estiveram no local cuja preservação já se encontrava violada, pois o filho da vítima já tinha retirado seu pai do local acomodando o corpo sobre uma área, a aproximadamente 20 metros.

Na sequência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) observou que o cadáver apresentava um sangramento incomum na nuca evidenciando trauma sofrido enquanto ainda vivo. O machucado contuso na região occipital mostrou ser causado por provável homicídio.

Neste instante a guarnição questionou o filho da vítima, se o seu pai estaria acompanhado, o qual respondeu positivamente. Relatou que enquanto se deslocava para o sítio, pois já teria dado falta de seu genitor, encontrou o indivíduo (foto abaixo) pelo caminho. É tido como especial com pretensa deficiência mental, adicionaram fontes sobre o acusado.

Lázaro Tireli, como era chamada a vítima, levou o ajudante para cortar grama, houve um desentendimento e o fato, que ainda carece de mais detalhes. Em seguida, o assassino teria fugido, muito alterado.

Inquirido, respondeu de forma evasiva e contraditória. Também havia um rastelo (foto acima), a pretensa arma usada.

Policiais militares o prenderam e relataram que exibia fala desconexa, negando ter praticado o assassinato, porém também sem justificar a razão de não ter acionado o socorro. Recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos cabíveis. A genitora do abordado depois disse estar muito calado, entre outros indícios.

O inquérito foi instaurado e é presidido pelo delegado Gabriel Caldeira.