Assassino de Cambará FOI PRESO EM UBER

Crime aconteceu durante Feste de Ano Novo

Douglas da Silva Pereira (foto acima), de 24 anos, foi preso nesta segunda-feira, dia três, pelo homicídio de um agente penitenciário em Cambará. Ele foi capturado num veículo junto com agentes da Polícia Civil de Uber Technologies Inc.(Uber) aplicativo de transporte urbano, próximo de uma comunidade e perto da rodoviária de Londrina.

O crime aconteceu no dia 1º de janeiro deste ano na praça Doutor Miguel Dinizo. Na ocasião, o indivíduo realizou três disparos de arma de fogo contra a vítima, que trabalhava em Ourinhos (São Paulo).

As investigações apuraram que o homem e o agente penitenciário tiveram uma discussão num bar em razão da utilização do banheiro.

“Horas após o desentendimento, quando a vítima estava na praça em frente ao bar, descontraída, o autor se dirigiu para trás do ponto de táxi, sacou uma arma de fogo e disparou. A atitude dificultou qualquer forma de defesa da vítima e colocou em risco as demais pessoas que ali se encontravam em clima de festividade”, explica a delegada Renata Cintra.

Matou Rafael Dadona (fotos abaixo) na praça Dr. Miguel Dinizo, centro de Cambará às 2h37m de uma segunda-feira de réveillon. Rafael, de 39 anos, ainda andou por alguns metros, cambaleante, e caiu.

Deixou a esposa, Mariane, e uma filha. Seu corpo esteve no Velório Municipal local de onde saiu no final da tarde do mesmo dia mesmo para o enterro no Cemitério Municipal de Cambará.

Com a conclusão do inquérito, o indivíduo foi denunciado por homicídio triplamente qualificado em decorrência do crime ter sido cometido por motivo fútil, por meio que possa resultar em perigo comum e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa.

A equipe policial verificou que ele já possui extenso histórico criminal que inclui crimes de tráfico de drogas, roubo agravado, furto, desobediência e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar. Além disso, ele também possui outro mandado de prisão em aberto por roubo à mão armada.

O homem estava foragido desde a data do crime e foi localizado pela Cem Londrina. Após a prisão, foi encaminhado ao sistema penitenciário.

