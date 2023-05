Assembleia de Deus Missão de SAP faz acampamento (vídeo)

Na Chácara Cristal em Santo Antônio da Platina

Os jovens da Assembleia de Deus Missão confirmam o 3º Acampa Jovens, que será realizado na Chácara Cristal, e para ministrar o Pastor Wesley Bigon, de Ponta Grossa.

Acontecerá nos dias 24/25 de junho, na propriedade rural em Santo Antônio da Platina. No dia 24, sábado, haverá encontro em frente à igreja AD Missão SAP, e deslocamento até o local do evento.

Todos os inscritos serão recepcionados pelos organizadores, com um breve momento de descontração para conhecer o “ambiente”. Após, abertura com louvores; teatro, e o principal, que é a Palavra. Depois, o término da programação com a refeição na sequência, e sucessivamente repouso.

No domingo, dia 25, pela manhã haverá café da manhã, e após atividades do dia, com almoço, tarde livre para quem desejar aproveitar os campos, diversão e a piscina.

A inscrição pode ser feita pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1PjQ1jYWtq0A0C49YWcPzsduu5yUKfSm0oxIl1TGtobs/edit?chromeless=1

O endereço da chácara é: Avenida Rennó, Trevo de Pinhal, entrada sentido Serraria Montanheiro, primeira chácara ao lado esquerdo.