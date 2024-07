PARLAMENTO do PR homenageia Colégio Estadual Tiradentes

Pela competência da equipe e performance espetacular da gestão

O Colégio Estadual TIRADENTES recebeu Menção Honrosa, aprovada por unanimidade, da Assembleia Legislativa do Paraná, através de proposição do Deputado Luiz Cláudio Romanelli.

A premiação considera o grande avanço e crescimento no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) nas provas realizadas em 2023 e que têm seu resultado oficialmente neste ano de 2024.

Foram avaliados níveis de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática aos alunos da rede pública que estão nos 5º anos iniciais até 9º ano Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio . Todas são turmas que encerram uma etapa escolar para conclusão de estudos e o governo federal avalia o quanto os alunos aprenderam.

Em reconhecimento ao trabalho realizado por toda equipe de professores, pedagogos, funcionários e alunos a indicação se justifica por ser muito expressivo o crescimento, o maior salto entre 47 colégios do Núcleo Regional de Educação.

Desde 2005 a Prova Brasil é aplicada em todas as escolas , resultando no Ideb que é a régua que mede a aprendizagem da educação no Brasil e cada uma recebe uma nota que somada com alguns critérios como porcentagem de aprovação, reprovação, evadidos resultam o índice de avaliação e crescimento ou não de cada unidade.

De acordo com o simulador do próprio Ideb , o TIRADENTES em 2021 de 4,9 atinge 6,2 em 2024 apresentando um crescimento real de 1,3, muito significativo inclusive dentro de todo o estado do Paraná.

A diretora Lucila Cristina de Oliveira Machado Silveira dedica essa honraria recebida à sua equipe de trabalho e à toda comunidade escolar que recebe com muita alegria a premiação .

Professores, alunos, pais, e autoridades prestigiaram o recente evento de entrega ao som da também premiada Fancet -Fanfarra Colégio Estadual TIRADENTES.

Há 68 anos dedicados à Educação da comunidade platinense, atualmente oferta Ensino Fundamental Integral, Ensino Médio Regular e Profissionalizante em Agronegócio num total de 22 turmas e 459 alunos.

“Trabalhamos pela educação de qualidade e projetamos ainda maior num futuro próximo”, prevê a diretora, gratificada.

Fotos: Paulo Ribeiro