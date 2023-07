Assembleia está perto mesmo da população

Destaca presidente da Comissão de Orçamento da Alep

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) participou na quarta-feira, 5, da sessão especial da Assembleia Legislativa em Paranaguá, na terceira edição do projeto Assembleia Itinerante. “A gente percebe no olhar das pessoas e na participação da sociedade civil organizada como é importante a Assembleia interiorizada”, avaliou. Antes do Litoral, os deputados tiveram as sessões legislativas em Londrina e Maringá.

Na avaliação do deputado, as pessoas precisam ficar cada vez mais próximas do parlamento estadual e também ter espaço para debater com o poder público os rumos do Estado. Ele citou a iniciativa da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa e da Secretaria de Estadual de Planejamento de levar para o interior o debate sobre o Plano Plurianual (PPA) do Paraná, que vai estabelecer prioridades de investimentos para o período de 2024 a 2027.

Sobre a sessão legislativa em Paranaguá, Romanelli salientou ainda a presença dos deputados na Festa Nacional da Tainha, que classificou como uma marca do Litoral do Paraná. “Ouvimos muitas reivindicações para orientar investimentos do governo estadual em Paranaguá e no Litoral”, observou ele, pontuando pedidos por mais recursos para saúde e segurança pública. “Aquilo que a Assembleia coleta aqui, ela efetivamente demanda como política pública para atender a população”.

Porto – Romanelli também acompanhou uma visita técnica dos deputados ao Porto de Paranaguá. “Aproveitamos a interiorização da Assembleia para fazer esta visita técnica ao porto, que é referência na movimentação de produtos agrícolas e que, agora, apresenta uma inovação, que é a possibilidade de se consolidar na rota de cruzeiros de turismo”, disse Romanelli. “É uma iniciativa que faz rodar a economia do Litoral como um todo, mas principalmente o comércio e serviços”.

Na avaliação do deputado, Paranaguá cumpre um papel fundamental para posicionar o Paraná no mundo. “Este é um grande e poderoso instrumento de fomento da nossa economia”, ressaltou. “O porto tem batido recordes de cargas, trabalhado com muita eficiência e apresentado resultados importantes. O terminal tem recebido muitos investimentos para ampliar as suas operações, e ainda deverá realizar um amplo programa de modernização”, afirmou.

Homenagem – Na sessão em Paranaguá, Romanelli homenageou o advogado e ex-delegado da Polícia Civil José Maria de Paula Correia, que já foi presidente da Adepol (Associação dos Delegados do Paraná), vereador em Curitiba, prefeito de Matinhos, diretor da Celepar e da ParanáPrevidência, além de secretário estadual de Assuntos Estratégicos.