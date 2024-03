Assinado contrato para pavimentação

São R$ 507.177,03 de investimento em Jacarezinho



O Município de Jacarezinho anunciou a assinatura de um contrato com a empresa Luxeh Engenharia Ltda. para a pavimentação de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) no Jardim Alves. O valor do contrato é de R$ 507.177,03 e o prazo de execução é de 180 dias.

A obra compreende as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimentos; meio fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico. A área total a ser pavimentada é de 2.193,24 m², abrangendo um trecho da Rua Dom João VI e a Rua Vitória Régia.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares, a pavimentação dessas vias é uma demanda justa da população e vai melhorar a qualidade de vida dos moradores e usuários. Ele lembra do apoio importante do deputado estadual Mauro Moraes (PSD), que destinou parte dos recursos ao Município por meio de emenda ao Programa Paraná Mais Cidades inserida no Orçamento do Estado. A outra parte será aplicada pela Prefeitura como contrapartida.

O prefeito explicou que este é o segundo contrato para essa obra, pois a empresa contratada em licitação anterior não realizou os serviços e por isso o Município teve que recalcular os custos, que aumentaram, para viabilizar a nova contratação. “Vamos fiscalizar o cumprimento do contrato e cobrar qualidade e agilidade na execução da obra”, garante Palhares.

Este é mais um investimento da atual gestão municipal na infraestrutura urbana de Jacarezinho, que já realizou outras obras de pavimentação, recapeamento, iluminação e drenagem em diversas regiões da cidade e tem muitas outras com recursos destinados e em vias de licitar.