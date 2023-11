EM JACAREZINHO é assinado CONTRATO para reforma de ponte

Empresa vencedora também é da própria cidade

O contrato para a reforma da ponte de acesso ao Jardim Castro foi assinado. A ponte, que é uma ligação vital para o Bairro, passará por uma reforma significativa nos próximos meses.

O contrato, de número 426/2023, foi assinado em 28 de novembro pelo Prefeito Marcelo Palhares. A empresa contratada para a execução da obra é a W L P Construtora LTDA – ME, de Jacarezinho.

O valor total do contrato é de R$ 135.464,79. A reforma da ponte é uma necessidade da comunidade, que aguardava a finalização de todo o processo burocrático desde o mês de março, quando 22 pontes foram destruídas ou danificadas em todo o município.

“É mais um passo positivo para melhorar a infraestrutura da região. Já pavimentamos cerca de metade do Jardim Castro, a segunda etapa da pavimentação está em andamento, e agora vamos dar início à reforma da ponte a fim de normalizar a situação do trânsito ao Centro”, relata o chefe do executivo.

O prazo de contratação é de seis meses, com um prazo de execução de três meses. “Isso significa que os moradores do Jardim Castro podem esperar ver a ponte reformada e em pleno funcionamento em breve, e o que é melhor, com serviços a serem prestados por uma empresa local”, pontua Palhares.

A fiscalização do contrato será realizada pela secretária municipal do Desenvolvimento Urbano, a arquiteta Suéllen Maria Rosseto Moraes dos Santos (foto), garantindo que a obra seja realizada de acordo com os padrões técnicos exigidos. “A obra será iniciada nos próximos dias, dependendo apenas da empresa. Como os recursos utilizados são do próprio Município, não há a necessidade de aguardar liberações de outras instituições”, finaliza o prefeito de Jacarezinho.

Das 22 pontes danificadas ou destruídas pela chuvas, apenas uma, localizada no bairro Ouro Grande, na Zona Rural, ainda não está reformada, em obras ou licitada. Segundo o secretário José Antônio Costa, da Agricultura e Meio Ambiente, o projeto contratado pela Prefeitura não satisfaz as necessidades e, por essa razão, possivelmente será adquirida uma ponte pré-fabricada para o local.