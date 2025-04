Sapopema tem novo ganhador do Sicredi

Sicredi Norte Sul segue premiando e reforça seu compromisso com desenvolvimento regional

A Sicredi Norte Sul segue mostrando que é pé quente! Mais uma vez, a cooperativa teve mais um de seus associados contemplado na promoção Poupança Premiada Sicredi. O ganhador da vez é da cidade de Sapopema/PR, que levou para casa o prêmio semanal de R$ 5 mil. A entrega do prêmio foi realizada no dia 24 de abril, na agência Sicredi do município, com a presença da equipe de colaboradores, além da diretoria e do presidente da Sicredi Norte Sul.

O ganhador, Edegar de Oliveira, não escondeu a emoção e explicou por que escolheu o Sicredi para cuidar de suas finanças: “Esse dinheiro é muito bem-vindo e eu agradeço a surpresa que fizeram para nós. Em outros lugares não tenho atendimento que tenho aqui. Antes mesmo de ganhar eu já indicava o Sicredi. Aqui é diferente, vocês atendem a gente e resolvem o que é preciso.”

Com diversos ganhadores ao longo da campanha, a Sicredi Norte Sul reforça seu histórico de sorteados e destaca seu diferencial: “Temos uma tradição de associados premiados, o que mostra como nossa região tem sorte. Ficamos muito felizes por mais esse prêmio, que além de recompensar quem acredita na poupança, também reforça a importância de fazer uma reserva financeira,” afirma o presidente da cooperativa, Paulo José Buso Junior. “E mais que isso: ao poupar no Sicredi, o associado ajuda a fortalecer o desenvolvimento da sua própria comunidade, já que os recursos aplicados aqui são reinvestidos na região.”

A promoção Poupança Premiada Sicredi continua ao longo do ano, sorteando prêmios semanais e grandes valores em datas especiais. E a cada nova vitória de um associado da Sicredi Norte Sul, cresce também o orgulho de fazer parte de uma cooperativa que gera resultados reais e compartilha conquistas com seus associados.